Vấn nạn lừa đảo tiền điện tử đang hoành hành – Tầm quan trọng của các quy định tiền điện tử

Các vụ lừa đảo luôn là vấn nạn của ngành công nghiệp tiền điện tử nhưng những sự kiện gần đây đã gây ra những hậu quả nghiệm trọng. Chính vì vậy, ngân hàng HSBC Australia đã chặn tất cả các khoản thanh toán đến các sàn giao dịch tiền điện tử, hậu quả là các cơ hội đầu tư của công dân Australia sẽ bị hạn chế.

Vụ tấn công dữ liệu trị giá 235 triệu USD của WazirX và khoản tiền phạt 4,5 triệu USD của Coinbase vì phục vụ “khách hàng có rủi ro cao” cũng làm tăng thêm nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) từ cộng đồng đầu tư.

Điều này đặt ra vấn đề về việc ban hành các quy định tiền điện tử và liệu chúng có thể ngăn chặn được các vụ lừa đảo và bảo vệ tiền của các nhà đầu tư hay không.

Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn như quy trình chống rửa tiền, xác thực danh tính (KYC) và tiết lộ rủi ro là rất quan trọng trong việc đảm bảo các giao dịch tiền điện tử an toàn và bảo mật.

Nhưng liệu rằng, việc có quá nhiều quy định có thể kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp này và ngoài ra, chúng sẽ có những nhược điểm nào khác không?

Hãy cùng xem xét lại những vụ lừa đảo gần đây và các vấn đề pháp lý để xem điều gì là sai lầm và những điều có thể làm được.

Tổ chức quản lý FCA của Anh đã phạt CB Payments Limited (CBPL), một công ty con của Coinbase 4,5 triệu USD sau khi sàn giao dịch này cho phép các “khách hàng có rủi ro cao” mua tiền điện tử.

Một người dùng X đã ám chỉ một lý do tiềm ẩn cho điều này: Lời hứa của Coinbase vào năm 2020 là sẽ không tiếp nhận những khách hàng mới có rủi ro cao trước khi cải thiện các quy trình chống rửa tiền.

Theo FCA, Coinbase đã phục vụ 13.416 khách hàng có rủi to cao, trong đó có 31% đã gửi khoảng 24,9 triệu USD và giao dịch trên 226 triệu USD.

Therese Chambers, Tổng giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, nói rằng nguy cơ rửa tiền là lý do chính dẫn đến khoản tiền phạt này.

Nguy cơ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử là rõ ràng và các công ty phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Các biện pháp kiểm soát của CBPL có những điểm yếu đáng kể, đó là lý do vì sao các yêu cầu này lại cần thiết. Tuy nhiên, CPBL đã nhiều lần vi phạm các yêu cầu đó [và những điểm yếu này] làm tăng nguy cơ tội phạm có thể sử dụng CBPL để rửa tiền thu được từ việc phạm tội.

Theo Chambers, vì đây là sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ, Coinbase nên làm gương về các quy định chống rửa tiền.

Vụ tấn công dữ liệu trị giá 235 triệu USD của WazirX vào ngày 18 tháng 7 đã trở nên nghiêm trọng khi công ty tuyên bố rằng lỗ hổng này không phải là lỗi của họ. Thay vào đó, công ty đã đổ lỗi cho Liminal, nhà cung cấp ví của mình.

Ngược lại, Liminal đã phủ nhận những tuyên bố này và phản pháo rằng, nền tảng của họ hoạt động đầy đủ và hoàn toàn an toàn. Trong báo cáo ngày 19 tháng 7 của mình, họ cho rằng cuộc tấn công đã xâm phạm vào 3 thiết bị của WazirX.

Vụ tấn công đã khiến cho cộng đồng tiền điện tử sửng sốt và mất niềm tin vào cơ sở hạ tầng của bên thứ 3 trong việc bảo vệ tiền điện tử.

Trong cùng khoảng thời gian, HSBC Australia đã bắt đầu chặn các giao dịch tiền điện tử với nguyên nhân là hàng loạt các vụ lừa đảo gần đây tại quốc gia này.

Từ ngày 24 tháng 7 năm 2024, HSBC sẽ chặn tất cả các than toán từ các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng mà chúng tôi có lý do tin rằng nó đang được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử để bảo vệ sự an toàn của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện thanh toán tới các sàn giao dịch, bạn sẽ cần thực hiện các phương thức thay thế.

